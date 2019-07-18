كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تعرض تبادل المعلومات الاستخباراتية مع اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول الأمن القومي الكوري الجنوبي، تشونج إوي يونج للنواب، اليوم الخميس، إن كوريا الجنوبية تتطلع إلى إعادة النظر في ترتيبات تبادل المعلومات الاستخباراتية مع اليابان، وفق ما نقلت وكالة يونهاب.

وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم، أن سيول لديها عدة خيارات مطروحة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع خلافتها مع اليابان بشأن السخرة في زمن الحرب، وسوف يتم تطبيقها وفقًا لرد فعل اليابان على سيول متحدية مهلة لاختيار بلد من شأنه أن يحكم في نزاعهم.

ينتهي الموعد النهائي لسول للرد على عرض طوكيو للتحكيم المستقل في منتصف الليل. Advertisements

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن دبلوماسي مجهول قوله: "إننا ندرس سيناريوهات مختلفة اعتمادًا على كيفية تحرك اليابان".

في العام الماضي ، أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية شركتين يابانيتين بتعويض العمال السابقين الذين استغلوهما خلال الاحتلال الياباني للبلاد.

يأتي هذا البيان، وسط خلاف بين كوريا الجنوبية واليابان حول العمل القسري على الكوريين أثناء احتلال اليابان لشبه الجزيرة الكورية بين عامي 1910 و 1945.