كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرجنيتن تأمر بتجميد أصول حزب الله وتصنفه منظمة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية، في خبر عجل لها، اليوم الخميس، بأن الأرجنيتن أمرت بتجميد أصول حزب الله وصنفته منظمة إرهابية.

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و ذكرت شبكة "بلومبيرج نيوز"، في 9 يوليو 2019، أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على مسؤولي حزب الله بسبب ما سمَّته "أجندة خبيثة" لتقديم الدعم إلى الحرس الثوري الإيراني.

وأضافت الخزانة الأميركية أسماء كل من أمين شيري ومحمد رعد، وهما عضوان في البرلمان اللبناني، ووفيق صفاء، وهو مسؤول أمني، إلى القائمة السوداء، بسبب العمل لصالح حزب الله أو نيابة عنه.