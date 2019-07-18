كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بكين تدحض الاتهامات الأمريكية لمطالب الصين العدائية بالقطب الشمالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانج، اليوم الخميس، بأن بكين حافظت دائمًا على موقف تعاون سلمي متبادل المنفعة في القطب الشمالي، في مواجهة الانتقادات الأمريكية للمعارضة.

وقال "لو"، في مؤتمر صحفي يومي: "بعض الناس في الولايات المتحدة ينتقدون تورط الصين في المسائل المتعلقة بالقطب الشمالي. تتعارض حججهم مع الحقائق وميل تطوير التعاون السلمي في المنطقة".

وأضاف "لو": "تتمتع المنطقة القطبية الشمالية بأهمية واهتمامات إقليمية وعالمية مهمة - جميع البلدان -، وليس فقط تلك الموجودة في المنطقة".

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وأوضح "لو"، أن الصين مستعدة للعب دور بناء في المنطقة، واحترام الحدود الجيوسياسية، وكذلك الانخراط بشكل استباقي في الأمور الإقليمية والعالمية الهامة لتعزيز الحفاظ على المنطقة القطبية الشمالية وتطويرها بشكل مستقر.

ترى الولايات المتحدة أن الصين وروسيا تمثلان تحديًا للنظام العالمي الدولي من خلال مساعيهما الاستكشافية في منطقة القطب الشمالي.

أدخلت الصين سياستها الخاصة بالقطب الشمالي في يناير 2018، حيث عرفت نفسها كدولة "قريبة من القطب الشمالي" ووضعت سلسلة من الأهداف لتشجيع المزيد من النفوذ في المنطقة. تعطي الوثيقة الأولوية لاستخدام بكين لطرق الشحن في القطب الشمالي، بالتعاون مع روسيا، واستكشاف الموارد واستغلالها في المنطقة.