كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 15 قتيلا إثر تعرض حافلة مهاجرين لحادث مروري في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 15 شخصا حتفهم وأصيب 28 آخرون بجروح الخميس في حادث سير لحافلة صغيرة تقل مهاجرين في محافظة فان التركية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء دوغان الخاصة.

وقالت الوكالة إن بين الضحايا نساء وأطفال، وجميعهم أجانب، موضحة أن الحادث وقع بالقرب من الحدود الإيرانية أثناء دخول المهاجرين بشكل غير قانوني إلى تركيا.

وكانت الحصيلة الأولى أشارت الى وقوع 14 قتيلاً، لكن محافظ فان محمد أمين بيلماز أكد ارتفاع الحصيلة الى 15، حسب ما نقلت عنه الوكالة نفسها.

Advertisements

وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.

وظهر في صور تم تداولها عناصر من فرق الإنقاذ وهي تحيط بالحافلة المقلوبة في حقل على سفح تلة.

ووقع الحادث ظهر الخميس (التاسعة ت غ) عندما فقد سائق الحافلة السيطرة عليها، حسب ما نقلت وكالة دوغان.