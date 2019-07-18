كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: باكستان تدعم السلام الدائم والاستقرار في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الوزير الفيدرالى للولايات والمناطق الحدودية، شهريار خان أفريدي، اليوم الخميس، إن باكستان تؤيد السلام الدائم والاستقرار في أفغانستان ولن تترك الإخوة والأخوات الأفغان وحدهم في موقف صعب، حسب وصفه.

وحسبما أوردت وكالة "app"، أضاف الوزير فى كلمته أمام حشد في مناسبة عامة، بعد زيارة مخيم الخزانة للاجئين: "تقدر باكستان علاقاتها مع أفغانستان تقديرًا عاليًا وقالت، إن السلام والاستقرار في أفغانستان يصب في مصلحة باكستان".

ورافق الوزير، مستشار الرئيس الأفغاني لمجلس الأمن القومي، ساروار أحمد زاي وأعضاء آخرون في الوفد الأفغاني.