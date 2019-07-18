مدرب مغربي يدرب “الجيش الرواندي” ويتقاضى أعلى راتب في تاريخ رواندا

عين فريق الجيش الوطني الرواندي لكرة القدم، مدربا مغربيا من أجل الإشراف عليه، في الموسم الرياضي المقبل، ويتعلق الأمر بالإطار الوطني، عادل محمد الراضي.

وأعلن النادي الرواندي، أمس الأربعاء، تعيين المدرب المغربي مشرفا أولا عن الفريق، وذلك بهدف قيادته للتألق في الدوري المحلي، والمنافسة على لقب البطولة المحلية، التي أنهاها الموسم الماضي في المركز الثاني.

وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن الراضي، الذي قدم من غانا، حيث درب فريق بيشيم يونايتد، أصبح المدرب الأعلى دخلا في رواندا، وذلك بعد أن منحه النادي راتبا يفوق 18 مليون سنتيم شهريا، وهو الأعلى أيضا في تاريخ الكرة الرواندية.

وسيساعد الراضي، في مهمته الجديدة، مواطنه سعد برينس.