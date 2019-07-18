عاجل.. رئيس “الكاف” يوجه “صفعة” مدوية لخصوم لقجع.. عينه نائبا ثانيا وأسقط التونسي البوشماوي

وجه أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، “صفعة” جديدة، لخصوم فوزي لقجع، داخل “الكاف”، وذلك بعد أن عينه نائبا ثانيا له، خلال الجمعية العمومية للاتحاد، التي تم عقدها، اليوم الخميس في العاصمة المصرية القاهرة.

وأكد مصدر مسؤول، لـ”اليوم24″، تعيين رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، نائبا ثانيا للرئيس بعد أن كان نائبا ثالثا، وذلك بعد إبعاء النيجيري بينيك، بسبب متابعته بتهم فساد في نيجيريا.

أما النائب الأول للرئيس أحمد أحمد، فهو الكونغولي كونستان عوماري، في حين تمت تسمية الجنوب إفريقي، داني جوردان، رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي للعبة، نائبا ثالثا للرئيس.

صفعة أخرى، وجهها أحمد لخصوم لقجع، داخل “الكاف”، ويتعلق الأمر بإبعاء التونسي طارق البوشماوي، من رئاسة لجنة الأندية في الاتحاد، وتعويضه بالكونغولي عوماري، فيما يرأس أحمد أحمد، لجنة المسابقات مكان النيجيري بينيك.

وتعرض فوزي لقجع، رئيس اللجنة المالية أيضا في الاتحاد، لحملة ممنهجة، من طرف اللوبي المعادي للتواجد المغربي في أكبر جهاز كروي في القارة السمراء، وذلك بعد أن تم تسريب “شائعات” توقيفه لمدة سنة، بسبب شكاية من الاتحاد الإثيوبي، مباشرة بعد خروج المنتخب المغربي من نهائيات كأس إفريقيا للأمم.