عويطة لـ”اليوم24″: “سأصفق للرئيس المنتخب في جمع ألعاب القوى “

أوضح سعيد عويطة، البطل العالمي والأولمبي السابق، أنه سيدعم الرئيس المنتخب ديمقراطيا في الجمع العام المقبل لرئاسة جامعة ألعاب القوى، مشيرا إلى أنه يثق في إمكانية الوصول إلى نتائج كبيرة جدا في المستقبل القريب.

وقال عويطة، في تصريح خص به “اليوم24″، “إن كان الرئيس المنتخب في الجمع العام هو عبدالسلام أحيزون، فسأصفق له بحرارة، سيما أن لديه مشروعا يستحق التنويه، وإن كان هشام الكروج فسأصفق له أيضا، وأرجو له التوفيق”، ثم استدرك قائلا:”ولكن في حال فضل أحيزون أن يترك المنصب، فسأرفض أي مرشح آخر غير هشام الكروج”، وزاد:”شخصيا أشيد بالعمل الكبير الذي قدمه أحيزون لألعاب القوى المغربية من حيث البنيات التحتية الكبرى، والإدارة عالية المستوى. إنه رجل يستحق أن نشيد به، وندعمه”.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمع العام لجامعة ألعاب القوى، المزمع عقده يوم 22 من الشهر الجاري بمقر الجامعة بالرباط، سيشهد، على الأرجح، ترشح كل من عبدالسلام أحيزون، الرئيس الفعلي منذ سنة 2006، وهشام الكروج، البطل العالمي والأولمبي السابق.