الفنان المصري شوقي طنطاوي في ذمة الله

توفي الفنان المصري، شوقي طنطاوي، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 66 سنة.

وأعلن الفنان المصري، محمد صبحي، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” وفاة شوقي طنطاوي، وكتب: “البقاء لله.. رحل شوقي طنطاوي أكثر المخلصين على مدار 50 سنة، واليوم.. بكل أسى، وحزن عميق أعزى نفسى، وأسرتك، وجمهورك.. تلميذى، وأخى، وصديقى، وزميلى ومساعدي.. رحلت وتركتني”.

وأضاف صبحي: “أنت الذى جئت لي تلميذا في الثانوي، عام 1969، لتشترك في عرض “هاملت”، وبقيت في الفرقة حتى الآن.. خمسون عاما مضت.. كنت فيها الصديق الوفي، والسند لم أجد في رحلتي مثلك مخلصا وفيا كنت لآخر لحظة رجلا”.

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وزاد صبحي في رثائه للراحل: “كنت فنانا ملتزما وأبا صالحا لأسرتك.. صديقي الحبيب افتقدتك ولا أعلم كيف سيكون حالي عندما أفقد أغلى الناس.. ستظل مثلا عظيما، أثرت في حياتي، وفني أنت جزء كبير من فرقة ستوديو الممثل.. أدعو الله لك بالرحمة، والغفران، وللأسرة الصبر، والسلوان.. وستظل في قلبي في القلب من قلبي كما قلتها لك مرارا”.

ويشييع جثمان الفنان شوقي طنطاوي، ظهر اليوم، في مدينة بنها، على أن يجرى دفنه بمقابر العائلة.

يذكر أن الفنان الراحل طنطاوي أدى في المسرح، والتلفزة أدوارًا عديدة، منها دوره الشهير “مطاوع” في مسلسل يوميات ونيس بأجزائه السبعة.