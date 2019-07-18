مراسيم زفاف أبيضار انطلقت.. رسالة غزل إلى زوجها أمام الجمهور

أعلنت الفنانة لبنى أبيضار، أمس الأربعاء، انطلاق مراسيم زفافها، من شاب مصري، يدعى آدم، وكتبت بالمناسبة رسالة غزل.

وشاركت أبيضار على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تدوينة كتبت فيها: “انطلقت مراسيم الزفاف.. إلى آدم أبو شريف زوجي، وحبيبي”، وهو ما يوضح أن زوجها يملك ابنا اسمه شريف من تجربة زواج سابقة.

وانطلقت أبيضار في التغزل بزوجها في تتمة التدوينة، وكتبت: “قد أشرقت شمسك في سماء حياتي.. وكنت نوراً قد غطّى على أحزاني، وبدّلها أفراحاً.. لقد أصبحت الحياة جميلة بوجودك معي.. بابتسامتك، التي ترتسم على محيّاك الجميل.. كم هي رائعة عيناك، التي أرى بهما الحياة.. مبروك علينا حبيبي واتمنى كل أيامنا فرح وحب”.

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مصادر مقربة من أبيضار، كشفت سابقا لـ”اليوم 24″، أنها تستعد لإقامة حفل الزفاف في مراكش، في 25 يوليوز الحالي، وفق التقاليد المغربية، بعيدا عن الصحافة، وبحضور فنانين معدودين.

وترتبط أبيضار للمرة الثانية، بعدما كانت متزوجة من رجل برازيلي، أنجبت منه ابنتها الوحيدة.

يذكر أن أبيضار تستقر، حاليا، في الديار الفرنسية بعد المشاكل، التي عاشتها مع تسريب لقطات فيلم “الزين لي فيك”، حيث عملت على تطوير نشاطها الفني، وأصبح الإخراج السينمائي من بين اختصاصاتها.