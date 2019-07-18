عمور محط هجوم وانتقاد بسبب تصريح: أنا رقم واحد

لم يمر تصريح الفنان حاتم عمور، الذي قال فيه إنه رقم واحد في المغرب، مرور الكرام، إذ تعرض لموجة انتقادات من جمهور سعد لمجرد، الذي يعتبر نجمه المفضل رقم واحد في المغرب، وحتى في العالم العربي.

تصريح حاتم عمور لم يجر عليه انتقادات جمهور سعد فقط، بل حتى متابعي الميدان الفني، الذين اعتبروا ان ذلك ينم عن غروره، لأن الفنان لا يصنف نفسه الأول، بل يترك الحكم للجمهور.

وقال عمور في حوار أجراه، أخيرا، مع “سكاي نيوز” إنه يعتبر نفسه يحتل المركز الأول في المغرب، ويطمح إلى أن يكون رقم واحد في العالم العربي، على الرغم من أنه يرى الأمر شبه مستحيل.

ويأتي تصريح حاتم عمور بينما تحقق أعماله الأخيرة نجاحا لافتا للانتباه، ما يجعله ينافس بأوفر الحظوظ ليكون نجم السنة الحالية في المغرب، لكن تبقى النجاحات، التي حققت أعمال لمجرد في السنوات الأخيرة قياسية، وصنعت منه نجما شهيرا في دول مختلفة في العالم.