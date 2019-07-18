الأسير طقاطقة توفي جراء الإهمال الطبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ان نتائج تشريح جثمان الأسير الشهيد نصار طقاطقة (31 عاما)، تفيد بتعرضه لإهمال طبي متعمد نتج عنه التهاب رئوي حاد أدى إلى وفاته.
وأكدت الهيئة أن عملية التشريح استمرت لخمس ساعات، وإنه تم أخذ عينات من جسمه، ومن الأدوية التي أعطيت له بعد اعتقاله من قبل الأطباء التابعين لإدارة السجون الإسرائيلية، وسيتم فحصها لمعرفة مدى تأثيرها على جسد الشهيد طقاطقة.
وأضافت الهيئة: "حكومة الاحتلال وإدارة السجون تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، كون هذا النوع من الالتهاب ينتج عنه أعراض خارجية على الجسد، وكان من المفترض تحويله فورا إلى إحدى المستشفيات المدنية لتلقي العلاج اللازم، ولكنه ترك وحيدا يصارع المرض في زنزانته الانفرادية في عزل نتسيان، كما ظهرت على ذراعيه وقدميه آثار القيود الحديدية".
واعتقل الأسير طقاقطة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، اعتقل بتاريخ 19/6/2019، وتعرض لتحقيقات قاسية وعزل، واستشهد صباح يوم الثلاثاء 16/7/2019 في عزل "نتسيان" في الرملة.
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