إصابة شاب ووالده في جريمة إطلاق نار في أبو سنان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان في جريمة إطلاق نار وقعت قرب مسجد في قرية أبو سنان بعد ظهر اليوم، الخميس.

وقال شهود عيان إن الجريمة أسفرت عن إصابة الشخصين بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة.

وذكر طاقم حيان للعلاج المكثف أنه قدم العلاج لشاب (21 عاما) بعدما أصيب بعيارات نارية في القسم العلوي من جسده ووصفت إصابته بالحرجة جدا، ولوالده (54 عاما) وإصابته في ساقه وصفت بالمتوسطة.

إلى ذلك، باشرت الشرطة التحقيق في الملابسات وجمع الأدلة من مسرح الجريمة، ولم تعلن عن اعتقال مشتبهين بالتورط في إطلاق النار.