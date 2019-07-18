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تمساحان مصريان يتوقعان الفائز بنهائي كأس الأمم الإفريقية

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2019-07-18 | 16:16

تمساحان مصريان يتوقعان الفائز بنهائي كأس الأمم الإفريقية

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توقع تمساحان مصريان في حديقة الحيوانات بالجيزة، نتيجة المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية والتي ستجمع منتخبي الجزائر والسنغال غدا الجمعة على إستاد القاهرة الدولي.
ووضع الطعام مناصفة بجانب ورقتين مكتوب على الأولى الجزائر، وعلى الثانية السنغال.

واختار التمساحان (سامي وعبلة) أكل الطعام الذي بجانب ورقة السنغال، وهو ما يعني أنهما يتوقعان تتويج المنتخب السنغالي بالنسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية على حساب الجزائر.


ويلتقي منتخبا الجزائر والسنغال في نهائي البطولة القارية غدا الجمعة على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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