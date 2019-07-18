فرصة اخيرة امام الميناء لاكمال ملف التراخيص

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2019-07-18 | 16:04
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كشفت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، منح نادي الميناء فرصة اخيرة لاكمال ملف التراخيص المحلية.
وقال مدير لجة التراخيص في اتحاد الكرة، سيف القصاب في حديث للسومرية نيوز، إن "اللجنة منحت الميناء فرصة اخيرة كي يحمل الملفات في نظام الكلاس الخاص بالتراخيص".
واوضح ان "اللجنة منحت الميناء مهلة حتى 25 تموز الجاري، بعدما انتهت المهلة السابقة في الخامس عشر من الشهر الجاري".
واضاف القصاب، أن "اللجنة ستتابع وضع الميناء، حيث مازال النادي منشغلاً بالشكوى التي تقدم بها مدرب حراس المرمى السابق، عامر عبد الوهاب بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية".
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