فرصة اخيرة امام الميناء لاكمال ملف التراخيص

ويعد فريق الميناء، هو الفريق الوحيد في الدوري الممتاز، الذي لم يكمل رفع ملف الحصول على الرخصة.

وقال مدير لجة التراخيص في اتحاد الكرة، سيف القصاب في حديث للسومرية نيوز، إن "اللجنة منحت الميناء فرصة اخيرة كي يحمل الملفات في نظام الكلاس الخاص بالتراخيص".



واوضح ان "اللجنة منحت الميناء مهلة حتى 25 تموز الجاري، بعدما انتهت المهلة السابقة في الخامس عشر من الشهر الجاري".

واضاف القصاب، أن "اللجنة ستتابع وضع الميناء، حيث مازال النادي منشغلاً بالشكوى التي تقدم بها مدرب حراس المرمى السابق، عامر عبد الوهاب بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية".

