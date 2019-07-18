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فرصة اخيرة امام الميناء لاكمال ملف التراخيص

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2019-07-18 | 16:04

فرصة اخيرة امام الميناء لاكمال ملف التراخيص

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كشفت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، منح نادي الميناء فرصة اخيرة لاكمال ملف التراخيص المحلية.
ويعد فريق الميناء، هو الفريق الوحيد في الدوري الممتاز، الذي لم يكمل رفع ملف الحصول على الرخصة.

وقال مدير لجة التراخيص في اتحاد الكرة، سيف القصاب في حديث للسومرية نيوز، إن "اللجنة منحت الميناء فرصة اخيرة كي يحمل الملفات في نظام الكلاس الخاص بالتراخيص".


واوضح ان "اللجنة منحت الميناء مهلة حتى 25 تموز الجاري، بعدما انتهت المهلة السابقة في الخامس عشر من الشهر الجاري".

واضاف القصاب، أن "اللجنة ستتابع وضع الميناء، حيث مازال النادي منشغلاً بالشكوى التي تقدم بها مدرب حراس المرمى السابق، عامر عبد الوهاب بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية".

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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