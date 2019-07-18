نجاة ضابط في مرور البصرة من محاولة اغتيال اثر نزاع عشائري

افاد مصدر امني، الخميس، بنجاة ضابط في مرور البصرة من محاولة اغتيال اثر نزاع عشائري.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ضابطاً برتبة نقيب في مديرية مرور محافظة البصرة نجا، عصر اليوم، من محاولة اغتيال فاشلة اثر نزاع بين عشيرتين في منطقة الكرمة".

يذكر أن البصرة تعد من المحافظات المستقرة امنياً، إلا أنها تشهد بين فترة واخرى تسجيل حالات قتل في مناطق عدة.