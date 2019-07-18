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دي ليخت يكشف سبب تفضيله يوفنتوس على كبار اوروبا

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2019-07-18 | 15:36

دي ليخت يكشف سبب تفضيله يوفنتوس على كبار اوروبا

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كشف الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الجديد المنتقل حديثًا من أياكس، عن سبب اختياره للبيانكونيري في ظل العديد من العروض الكبرى.
دي ليخت كان هدفًا لكبار أوروبا مثل وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، لكن استطاع البيانكونيري الظفر بخدمات اللاعب الشاب الأفضل في العالم.

ماتياس صرح لقناة "Ajax TV" الخاصة بالنادي الهولندي: "لقد لعبت هنا 10 سنوات في الأكاديمية، و3 سنوات مع الفريق الأول، ولكن للأسف عليّ أن أخطو الآن".


وعند سؤاله عن، لماذا اخترت يوفنتوس، قال ماتياس: "منذ طفولتي كنت مفتونًا بالطريقة التي يلعب بها المدافع الإيطالي، هناك أمثلة كثيرة على الإيطاليين بالنسبة لي: مالديني باريزي ونيستا وكانافارو وشيريا، ويمكنني أن أستمر لأصبح مثلهم".

وأكد: "لقد وقعت في حب الطريقة التي يدافعون بها في إيطاليا، لذلك كان قرار انتقالي إلى يوفنتوس من أجل اكتساب الخبرات الأكبر والتطور بطريقة مثالية".

واختتم: "رحيلي عن أياكس أمر عاطفي، لقد عشت لحظات حزينة وأخرى جميلة، كانت أعوام لا تنسى، لكن في الحياة هناك دائمًا وداع، سأفتقد كل شيء في هذا النادي، ومن يدري ما سوف يحمله المستقبل".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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