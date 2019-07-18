دي ليخت يكشف سبب تفضيله يوفنتوس على كبار اوروبا

2019-07-18 | 15:36
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ماتياس صرح لقناة "Ajax TV" الخاصة بالنادي الهولندي: "لقد لعبت هنا 10 سنوات في الأكاديمية، و3 سنوات مع الفريق الأول، ولكن للأسف عليّ أن أخطو الآن".
وعند سؤاله عن، لماذا اخترت يوفنتوس، قال ماتياس: "منذ طفولتي كنت مفتونًا بالطريقة التي يلعب بها المدافع الإيطالي، هناك أمثلة كثيرة على الإيطاليين بالنسبة لي: مالديني باريزي ونيستا وكانافارو وشيريا، ويمكنني أن أستمر لأصبح مثلهم".
وأكد: "لقد وقعت في حب الطريقة التي يدافعون بها في إيطاليا، لذلك كان قرار انتقالي إلى يوفنتوس من أجل اكتساب الخبرات الأكبر والتطور بطريقة مثالية".
واختتم: "رحيلي عن أياكس أمر عاطفي، لقد عشت لحظات حزينة وأخرى جميلة، كانت أعوام لا تنسى، لكن في الحياة هناك دائمًا وداع، سأفتقد كل شيء في هذا النادي، ومن يدري ما سوف يحمله المستقبل".
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