سوق العراق للأوراق المالية يوقع اتفاقية مع بورصة اميركية تخص تكنولوجيا التداول

أعلن سوق العراق للأوراق العراقية، الخميس، عن توقيع اتفاقية جديدة مع بورصة اميركية تخص تكنولوجيا التداول وايداع الاوراق المالية.
الى ذلك، قال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام، إن "استخدام تكنولوجيا ناسداك يعد إشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والدوليين والمنظمين على أن العراق سيعزز جهوده ليصبح مركزًا ماليًا مهمًا للتداول بالأوراق المالية".
من جهته، بينت المدير الإداري في بورصة ناسداك بمنطقة الشرق الأوسط، ميشيل كارلسون، "من خلال التطوير القادم واستخدام أحدث تقنيات ناسداك التكنولوجية، ستنضم ISX إلى مجتمع البورصات في منطقة الشرق الأوسط في نشر تكنولوجيا تداول متعددة الأصول عالية الجودة تتوافق مع المعايير الدولية، نتطلع إلى دعم ISX مع استمرارها في التطوير والابتكار".
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