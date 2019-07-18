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سوق العراق للأوراق المالية يوقع اتفاقية مع بورصة اميركية تخص تكنولوجيا التداول

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أعلن سوق العراق للأوراق العراقية، الخميس، عن توقيع اتفاقية جديدة مع بورصة اميركية تخص تكنولوجيا التداول وايداع الاوراق المالية.
وقال السوق في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "وقعت كل من ناسداك (رمزها في بورصة ناسداك: NDAQ) وسوق العراق للأوراق المالية (ISX) اتفاقية جديدة لتوسيع علاقاتهما التكنولوجية لمدة خمسة سنوات قادمة تبدأ من أكتوبر 2019"، مبينا أن "ناسداك ستستمر بترخيص ودعم و صيانة أنظمة ISX وترقية تكنولوجيا التداول وإيداع الأوراق المالية (CSD) السنوات الخمس القادمة".

الى ذلك، قال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام، إن "استخدام تكنولوجيا ناسداك يعد إشارة إيجابية للمستثمرين المحليين والدوليين والمنظمين على أن العراق سيعزز جهوده ليصبح مركزًا ماليًا مهمًا للتداول بالأوراق المالية".

من جهته، بينت المدير الإداري في بورصة ناسداك بمنطقة الشرق الأوسط، ميشيل كارلسون، "من خلال التطوير القادم واستخدام أحدث تقنيات ناسداك التكنولوجية، ستنضم ISX إلى مجتمع البورصات في منطقة الشرق الأوسط في نشر تكنولوجيا تداول متعددة الأصول عالية الجودة تتوافق مع المعايير الدولية، نتطلع إلى دعم ISX مع استمرارها في التطوير والابتكار".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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