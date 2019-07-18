اكد عضو تيار الحكمة الوطني محمد اللكاش، الخميس، ان التظاهرات التي دعها اليها التيار يوم الجمعة المقبل في البصرة وعدد من المحافظات ستكون "سلمية"، مشددا على ان المتظاهرين سيطالبون بانجاز "ملفات مهمة طال انتظارها".
وأضاف اللكاش "لقد دعونا في وقت سابق عند تشكيل الحكومه اغلب الكتل السياسية لان تاخذ دورنا الحالي ولكنها رفضت واختارت طريق الموالاة والمحاصصة المقيتة فاضطررنا الذهاب للجناح الثاني للديمقراطية الا وهو المعارضة الدستورية القانونية التقويمية وستكون مطالبنا لملفات مهمة طال انتظارها اكثر من 16 عاما دون حلول ومنها فتح ملفات الفساد وحصر السلاح بيد الدولة ونبذ المحاصصة وتقديم الخدمة للمواطنين والقضاء على الترهل الموجود في جميع مؤسسات الدولة أضافة الى مطالبات محليه في 14 محافظة والتي تشهد فيها تظاهرات".
واعلن مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء (16 تموز 2019) انه طلب من تيار الحكمة "مراجعة امرهم" داخل المحافظة، مشيرا الى ان امن البصرة واستقرارها مسؤولية الجميع.
وأعتبر تيار الحكمة الوطني، الأحد (14 تموز 2019) محافظ البصرة أسعد العيداني بانه "أصغر من أن يهدد التيار"، فيما اكد انه لن يتم رفع أي شعار له خلال التظاهرات التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل في البصرة وعدد من المحافظات.
كانت هذه تفاصيل خبر اللكاش: تظاهراتنا سلمية وستكون مطالبنا لملفات مهمة طال انتظارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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