اللكاش: تظاهراتنا سلمية وستكون مطالبنا لملفات مهمة طال انتظارها

وقال اللكاش في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "في الوقت الذي نؤمن بثوابتنا الوطنية واحترامنا للدستور والقوانين النافذة والتزاماتنا بتوجيهات ونصائح وإرشادات المرجعيه العليا نؤكد للجميع سلمية مظاهراتنا وسوف نكون صدى لمطالب ابناء شعبنا في جميع مؤسسات الدوله ومن يروج غير ذلك فهو واهم".وأضاف اللكاش "لقد دعونا في وقت سابق عند تشكيل الحكومه اغلب الكتل السياسية لان تاخذ دورنا الحالي ولكنها رفضت واختارت طريق الموالاة والمحاصصة المقيتة فاضطررنا الذهاب للجناح الثاني للديمقراطية الا وهو المعارضة الدستورية القانونية التقويمية وستكون مطالبنا لملفات مهمة طال انتظارها اكثر من 16 عاما دون حلول ومنها فتح ملفات الفساد وحصر السلاح بيد الدولة ونبذ المحاصصة وتقديم الخدمة للمواطنين والقضاء على الترهل الموجود في جميع مؤسسات الدولة أضافة الى مطالبات محليه في 14 محافظة والتي تشهد فيها تظاهرات".واعلن مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء (16 تموز 2019) انه طلب من تيار الحكمة "مراجعة امرهم" داخل المحافظة، مشيرا الى ان امن البصرة واستقرارها مسؤولية الجميع.

وأعتبر تيار الحكمة الوطني، الأحد (14 تموز 2019) محافظ البصرة أسعد العيداني بانه "أصغر من أن يهدد التيار"، فيما اكد انه لن يتم رفع أي شعار له خلال التظاهرات التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل في البصرة وعدد من المحافظات.