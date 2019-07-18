لقي 15 شخصا حتفهم وأصيب 28 آخرون بجروح، اليوم الخميس، في حادث سير لحافلة صغيرة تقل مهاجرين في محافظة فان التركية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء دوغان الخاصة. وقالت الوكالة إن بين الضحايا نساء وأطفال، وجميعهم أجانب، موضحة أن الحادث وقع بالقرب من الحدود الإيرانية أثناء دخول المهاجرين بشكل غير قانوني إلى تركيا.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع واصابة 43 شخصاً بحادث سير لحافلة تقل مهاجرين في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.