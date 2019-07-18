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مما لا شك فيه، أنّ كيم كارداشيان تُعتبر من أكثر النجمات المثيرات للجدل في العالم، واطلالاتها من الأكثر جرأة وتمردًا. وبالرغم من ذلك فقد أصبحت أيقونة من أيقونات الموضة، ومصدر وحي بالنسبة للكثيرات من النساء من المراهقات والبالغات على حدّ سواء.
وفي كل فترة تعتمد موضة معينة وتتبناها، وتنسقها بالتالي على طريقتها الخاصة التي تتسم بالغرابة نوعًا ما، لا سيّما وأنها تعشق أن تكون السبّاقة في ابتكار صيحات الموضة. وفي الوقت الأخير، لاحظنا أنها ميالة لاعتماد موديلات الفساتين القصيرة لمختلف المناسبات.
شاهدنا كارداشيان في أحدث اطلالاتها، وقد اختارت فستانًا قصيرًا باللون البنفسجي المموج، تصميمه عصري بقصة الكتف الواحدة، التي اعتُبرت أحدث صيحات الموضة لموسم خريف وشتاء 2019-2020، وطوله وصل أعلى حد الركبة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ من البلاستيك الشفاف.
اطلالة أُخرى ذات طابع عصري شاهدنا بها كارداشيان في أحد المشاوير المسائية، وقد اختارت فيها فستانًا قصيرًا ضيّقًا باللون الأخضر الفوسفوري، ياقته عالي وأكمامه طويلة، وطوله وصل أعلى حد الركبة. وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ من اللون نفسه، وشنطة يد باللون البيج من هرمس Hermes.
الفستان الأسود القصير قطعة أساسية في خزانة كل سيدة، ولا بد أنّ كيم تمتلك أعدادًا كبيرة من الفساتين السوداء القصيرة، ولأحد المشاوير المسائية اختارت هذا التصميم البسيط من دون أكمام، وقصته ضيقة، وقد زينته باكسسوارات ذات طابع غريب، عبارة عن سوارين على المعصم، وعقد كبير يشبه الياقة.
استوحي من كيم إطلالتك المميزة وأبهري الجميع!
كانت هذه تفاصيل خبر كيم كارداشيان تعيد الفساتين القصيرة للموضة... استوحي منها اطلالتك العصرية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.