ضبط 3 دواعش بتهمة تنفيذ عمليات إرهابية بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قوات الأمن العراقية، الخميس، القبض على 3 من المنتمين لتنظيم داعش بتهم تنفيذ عمليات إرهابية ضد الأمن والمدنيين.



وذكرت خلية الإعلام الأمني بالعراق، في بيان، أنه "بعملية استباقية نوعية، ألقت قوة من وكالة الاستخبارات القبض على 3 متهمين خطرين من عصابات داعش قاموا بالعديد من العمليات الإرهابية ضد المدنيين وقوات الأمن شملت خطفا وتفجيرا وقتلا".

وأوضحت الخلية أن "هذه العملية جاءت وفقا لمعلومات استخبارية وردت الشرطة الاتحادية وتعاون بعض المدنيين؛ ما أثمر القبض عليهم".

وأشارت قوات الأمن العراقية إلى أن "الإرهابيين كانوا يتخذون من بيوتهم أوكارا يختبئون بها من خلال أنفاق وأماكن سرية لتجنب ملاحقتهم من قبل قوات الأمن، كما ضبط بحوزتهم مجموعة من البنادق".



