تركيا: سنواصل تقييم البدائل بعد تعليق الولايات المتحدة لمشاركتنا في برنامج مقاتلات إف-35

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مقاتلة من طراز إف-35

صرح رئيس الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير بأن بلاده ستواصل تقييم البدائل، وأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، على خلفية قرار الولايات المتحدة تعليق مشاركتها في برنامج تطوير مقاتلات إف-35.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول اليوم الخميس :"سددنا كافة المستحقات المتعلقة ببرنامج مقاتلات إف-35 وأنجزنا واجباتنا بهذا الخصوص".

ووصف قرار التعليق من جانب الولايات المتحدة بأنه "متخذ من جانب واحد ولا مكان له في الاتفاقيات".

وأشار إلى استمرار مشروع تطوير المقاتلة محلية الصنع في تركيا بوتيرة عالية، وشدد :"سيزداد زخم المشروع أكثر في الفترة القادمة".

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وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أمس بدء مرحلة إخراج تركيا من برنامج مقاتلات إف35- بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوية الروسية إس-400 .

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة دفاعية روسية عن استعداد روسيا بيع تركيا مقاتلات إف-35.