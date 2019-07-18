الان تتابع الأرجنتين تعلن حزب الله منظمة إرهابية وتجمد أصوله والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أمرت السلطات في الأرجنتين، بتجميد أصول ميليشيات “حزب الله” اللبنانية المدعومة من إيران، في البلاد اليوم الخميس، وصنّفته منظمة إرهابية.
وجاء الإعلان في الذكرى الخامسة والعشرين لتفجير بمركز للجالية اليهودية في بوينس أيرس أدى إلى مقتل 85 شخصاً. وتلقي الأرجنتين باللوم في الهجوم على إيران وميليشيات “حزب الله”.
وتزامن هذا الإعلان مع جولة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في أميركا اللاتينية، حيث سيناقش التهديدات الإيرانية والهجرة غير الشرعية. وهو موجود حالياً في الأرجنتين لإحياء الذكرى.
وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل.
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