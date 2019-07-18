شكرا لقرائتكم خبر عن قبرص: توقيف 12 سائحاً إسرائيلياً بشبهة الاغتصاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (قبرص) أوقف 12 سائحاً إسرائيلياً قيد التحقيق اليوم (الخميس) في قبرص، في إطار تحقيق حول اغتصاب جماعي قد تكون تعرضت له فتاة بريطانية في مدينة أيا نابا السياحية في جنوب شرق الجزيرة المتوسطية. ووافق قاضي محكمة باراليمني (جنوب شرق) الذي مثل أمامه الإسرائيليون على طلب الشرطة توقيفهم قيد التحقيق لثمانية أيام، كما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس. وهذه هي المدة المطلوبة للمحققين لاستكمال التحقيقات.



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