شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تجمد أصول حزب الله وتصنفه منظمة إرهابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بوينس أيرس) أمرت السلطات الأرجنتينية اليوم (الخميس) بتجميد أصول جماعة حزب الله اللبناني في الأرجنتين، وصنفته منظمة إرهابية. جاء الإعلان في الذكرى الخامسة والعشرين لتفجير مركز للجالية اليهودية في العاصمة بوينس أيرس أدى إلى مقتل 85 شخصاً. وتلقي الأرجنتين باللوم في الهجوم على إيران وحزب الله، وكلاهما ينفي المسؤولية عنه.



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