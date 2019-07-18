شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي: سنعمل «بقوة» لتعزيز أمن الملاحة في الخليج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرج) وقال ماكينزي للصحافيين في قاعدة الملك سلطان الجوية بمدينة الخرج جنوب الرياض: «نجري في الوقت الحالي مباحثات مع المجتمع الدولي حول أهمية (...) حرية الملاحة في الشرق الأوسط». وتابع: «سنعمل بقوة مع شركائنا (...) للوصول إلى حل يتيح حرية مرور النفط والسلع الأخرى (...) في المنطقة». وجاءت تصريحات الجنرال الأمريكي بعد أسبوع من اعلان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزف دانفورد بأن واشنطن تتواصل مع عدد من الدول للنظر في إمكانية تشكيل تحالف «من شأنه أن يضمن حرية الملاحة في مضيقي هرمز (بحر عمان) وباب المندب» (البحر الأحمر).

وقال ماكينزي للصحافيين في قاعدة الملك سلطان الجوية بمدينة الخرج جنوب الرياض: «نجري في الوقت الحالي مباحثات مع المجتمع الدولي حول أهمية (...) حرية الملاحة في الشرق الأوسط». وتابع: «سنعمل بقوة مع شركائنا (...) للوصول إلى حل يتيح حرية مرور النفط والسلع الأخرى (...) في المنطقة». وجاءت تصريحات الجنرال الأمريكي بعد أسبوع من اعلان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزف دانفورد بأن واشنطن تتواصل مع عدد من الدول للنظر في إمكانية تشكيل تحالف «من شأنه أن يضمن حرية الملاحة في مضيقي هرمز (بحر عمان) وباب المندب» (البحر الأحمر).

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