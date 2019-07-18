شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تحمل إسرائيل مسؤولية استشهاد أسير فلسطيني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)

حملت جامعة الدول العربية سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير المعتقل نصار طقاطقة داخل جدران العزل الانفرادي في المعتقل الإسرائيلي خلال فترة التحقيق، الأمر الذي يكشف ممارسة المحققون لأقسى أنواع التعذيب النفسي والجسدي.

وقال الأمين المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة الدكتور سعيد أبو علي في تصريح صحفي اليوم (الخميس): إن الجامعة تحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جميع الأسرى المعتقلين في سجونها، وتحذر من هذه الممارسات في إطار مسلسل القتل البطيء الذي تنتهجه سلطات الاحتلال، وأدى إلى استشهاد أعداد من الأسرى، وأخرهم الشهيد نصار ماجد عمر الذي اعتقل في 19/6/2019، واستشهد خلال التحقيق في 17/7/2019.

وطالب الأمين العام المساعد للجامعة، بتشكيل لجنة تحقيق دولية ومتابعة هذه القضية بما يضمن المسائلة الدولية لسلطات الاحتلال عن هذه الجريمة الجديدة، التي تضاف لسجل الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك الأسرى.