شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعترف باحتجاز ناقلة نفط أجنبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (دبي)

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الحرس الثوري قوله اليوم (الخميس)، أن إيران احتجزت ناقلة نفط أجنبية في الخليج العربي.

وقال الحرس الثوري إن السفينة المحتجزة، التي لم تعلن السلطات الإيرانية بعد عن اسمها، هي نفس السفينة التي قطرها بعد أن أرسلت نداء استغاثة.

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وأضاف في بيان نقله التلفزيون الرسمي : "السفينة التي قطرتها إيران إلى مياهها بعد تلقي نداء استغاثة، احتُجزت لاحقاً بموجب أمر من المحكمة لأنها كانت تهرب الوقود".

وذكر الحرس الثوري أنه لم يحتجز أي سفن أخرى في الخليج.

وكان النظام الإيراني أعلن أمس أنه قام بمساعدة ناقلة أجنبية وقطرها إلى مياهه الإقليمية بعد تلقيه نداء استغاثة منها، وهو ما دعا البيت الأبيض بالتشكيك في الرواية الإيرانية.