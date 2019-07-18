حقيقة إلغاء نظام الامتحانات على التابلت.. وحرمان ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات

كتب: ضياء السقا

نفى المركز الإعلامي، لرئاسة مجلس الوزراء المصري، ما تردد حول إلغاء نظام الامتحانات على التابلت بداية من العام الدراسى المقبل، كما أكد أنه لا صحة لحرمان الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات وإجبارهم على كليات محددة.

وقال المركز الإعلامي في بيان نشره، الخميس، عبر الصفحة الرسمية للوزراء على الفيس بوك: "نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تردد من أنباء بشأن إلغاء الامتحانات على التابلت فى نظام التعليم الجديد،العام المقبل، ونشدد على استمرار إجراء الامتحانات على التابلت في النظام الجديد".

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من ناحية أخرى، أكدت وزارة التعليم العالي أنه لا صحة لحرمان الطلاب ذوى القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات وإجبارهم على كليات محددة، مشيرة إلى أن جميع الجامعات والكليات متاحة أمام كافة الطلاب دون أى تمييز، وفقاً لتنسيق القبول بالكليات.

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