مسؤول أميركي: سنعمل بحزم على ضمان حرية الملاحة في الخليج

أعلن قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكينزي أن "الولايات المتحدة تبحث مع دول أخرى ضمان حرية الملاحة في الخليج وستعمل "بحزم" على تحقيق هذا الهدف".
وقبل أسبوعين، احتجزت سلطات جبل طارق وبريطانيا ناقلة إيرانية محملة بالنفط بدعوى أنها كانت متوجهة إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأوروبية ضد حكومة دمشق، وبعد أيام اتهمت لندن طهران بمحاولة احتجاز ناقلة تابعة لها أثناء عبورها مضيق هرمز، ما زاد من حدة التوتر في المنطقة.
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