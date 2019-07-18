مسؤول أميركي: سنعمل بحزم على ضمان حرية الملاحة في الخليج

أعلن قائد ​القيادة​ المركزية للجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكينزي أن "​الولايات المتحدة​ تبحث مع دول أخرى ضمان حرية الملاحة في ​الخليج​ وستعمل "بحزم" على تحقيق هذا الهدف".

وقبل أسبوعين، احتجزت سلطات ​جبل طارق​ و​بريطانيا​ ناقلة إيرانية محملة ب​النفط​ بدعوى أنها كانت متوجهة إلى ​سوريا​ في انتهاك للعقوبات الأوروبية ضد ​حكومة​ دمشق، وبعد أيام اتهمت لندن ​طهران​ بمحاولة احتجاز ناقلة تابعة لها أثناء عبورها ​مضيق هرمز​، ما زاد من حدة التوتر في المنطقة.