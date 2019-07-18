مسؤول ايراني: الاميركيون يعيشون في الخليج الفارسي ضغوطا نفسية شديدة

لفت نائب قائد ​الحرس الثوري​ العميد ​علي فدوي​ إلى أن "الاميركيين حاولوا بعدة طرق ​القضاء​ على الثورة وكانت من بين هذه المحاولات الفتن التي اثاروها في ​كردستان​ وكنبد و​اذربيجان​ بغية القضاء على الثورة"، مشيراً إلى "اننا مكلفون برفع قوتنا ما استطعنا لذلك وان لم تكن قوتنا كافية لتحقيق النتائج المرجوة فعلينا الاعتماد على التسديد الالهي لسد الثغرات وصولا الى نيل الاهداف لان النتائج بيد الله وما علينا الا اداء ما نحن مكلفين به".

واشار الى "خاطرة لطيفة وقال انه خطر بذهننا ان نجعل ​اللغة​ الفارسية هي اللغة المعتمدة في ​الخليج الفارسي​ وان ندفع كل من يدخل الخليج الفارسي الى التحدث بالفارسية رغم ان اللغة الدولية هي الانجليزية فماذا كان رد فعل الاميركيين والاوروبيين؟ فوجدنا خلال فترة قصيرة جدا ان كل بارجة نتحدث معها باللغة الفارسية ترد باللغة الفارسية".