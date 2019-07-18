فضل الله: تجربتنا مريرة مع القضاء ولا يجب أن توضع ملفات الفساد بالدرج

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن فضل الله​، تعقيبًا على كلمة النائب جهاد صمد خلال جلسة ​مجلس النواب​ لمناقشة مشروع ​الموازنة​، والتي عرض فيها فضائح ​الاتصالات​ في ​أوجيرو​ وشدد على ضرورة تحويل الملف الى ​القضاء​ المختص، أن "تجربتنا مريرة مع القضاء، فالنواب يقدمون ملفات فساد للقضاء ولا يجب أن توضع في الدرج".

من جهته شدد رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ على "أنه سيحاول تقديم الملفات الى ​النيابة العامة​ الاستئنافية عبر وزير ​العدل​ ​ألبرت سرحان​".