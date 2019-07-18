أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، تعقيبًا على كلمة النائب جهاد صمد خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة، والتي عرض فيها فضائح الاتصالات في أوجيرو وشدد على ضرورة تحويل الملف الى القضاء المختص، أن "تجربتنا مريرة مع القضاء، فالنواب يقدمون ملفات فساد للقضاء ولا يجب أن توضع في الدرج".
من جهته شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على "أنه سيحاول تقديم الملفات الى النيابة العامة الاستئنافية عبر وزير العدل ألبرت سرحان".
كانت هذه تفاصيل خبر فضل الله: تجربتنا مريرة مع القضاء ولا يجب أن توضع ملفات الفساد بالدرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.