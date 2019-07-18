صحناوي: القانون يجب ان يطبق على الجميع فكيف بالاحرى على ضيوفنا

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​نقولا صحناوي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "​القانون اللبناني​ يجب ان يطبق على الجميع على الأراضي اللبنانية فكيف بالاحرى على ضيوفنا من الفلسطينيين والسوريين"، معتبراً أنه "أحسن وزير العمل بإجراءاته وله نقول، واصل تطبيق القوانين اللبنانية".

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