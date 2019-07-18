مفتشو التفتيش المركزي قاموا بجولة مفاجئة على مراكز التنظيم المدني

قام فريق من المفتشين في ​التفتيش المركزي​ بجولة مفاجئة على المصالح والدوائر الفنية في المديرية العامة للتنظيم المدني، وشملت الجولة امانة سر المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

وركز المفتشون تحقيقاتهم على ما سبق أن اتخذه المجلس الاعلى للتنظيم المدني من قرارات خلال اجتماعاته السابقة، كما باشروا بالتحقيقات بخصوص بعض الملفات التي شملها التفتيش.