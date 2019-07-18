قام فريق من المفتشين في التفتيش المركزي بجولة مفاجئة على المصالح والدوائر الفنية في المديرية العامة للتنظيم المدني، وشملت الجولة امانة سر المجلس الاعلى للتنظيم المدني.
وركز المفتشون تحقيقاتهم على ما سبق أن اتخذه المجلس الاعلى للتنظيم المدني من قرارات خلال اجتماعاته السابقة، كما باشروا بالتحقيقات بخصوص بعض الملفات التي شملها التفتيش.
كانت هذه تفاصيل خبر مفتشو التفتيش المركزي قاموا بجولة مفاجئة على مراكز التنظيم المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.