الحركة البيئية طالبت وزارة البيئة بإتخاذ الإجراءات لوقف الأشغال التي تهدد وادي زبقين

دعت الحركة البيئية السلطات الرسمية إلى "تحمل مسؤوليتها حيال أعمال الجرف التي وقعت على أراضي الصالحاني العقارية في منطقة ​بنت جبيل​ لشق طريق وسط منطقة حرجية بإتجاه وادي ​زبقين​، أحد أهم المواقع الطبيعية في ​لبنان​ والذي يضم تنوعاً بيولوجياً نادراً"، معتبرة ذلك "مخالفاً للقانون وبنود قانون حماية ​البيئة​ رقم 444 وقوانين حماية الثروة الحرجية".

وفي بيان لها طالبت الحركة "​وزارة البيئة​ بإتخاذ الإجراءات لوقف هذه الأشغال ومساءلة المسؤولين عن التدمير الذي لحق بالمنطقة والمسارعة إلى إعلان وادي زبقين محمية طبيعية"، داعية "للمشاركة في الوقفة الإحتجاجية التي دعت إليها بلدية زبقين والجنوبيون الخضر نهار الأحد المقبل الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في ساحة البلدة".