أبو كسم: آن الاوان لشعب لبنان العظيم أن يقول كلمته بحرية

أشار رئيس اللجنة الاسقفية لوسائل الإعلام المطران بولس مطر في كلمة له خلال ندوة صحافية في المركز الكاثوليكي للإعلام بعنوان "​لبنان​ شعب عالمي لوطن عالمي"، إلى أن "لبنان وطننا أعز ما لدينا في الدنيا ولسنا هنا لننتقد لبنان بل لننقذ لبنان ونجعله يتقدم ويخرج من الدوامة التي هو فيها"، معتبرا ان "الانتقاد هو لتسليط ​الضوء​ على ما يجب أن يكون حتى يبقى لبنان هذا الحلم الجميل".

من جهته اشار مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الخوري ​عبده أبو كسم​ إلى أن "هناك انطلاقة في لبنان من نقطة الصفر، وعوض أن نتقدم نتأخر"، مضيفا:"قيل أن لبنان كان ​سويسرا​ الشرق ونموذج العيش المشترك الواحد وفيه بحبوحة اقتصادية، ومع الأسف نسمع مناقشة ​الموازنة​ والكل يرى أن البلد ذاهب إلى الإفلاس".

ورأى ابو كسم أنه "آن الاوان لشعب لبنان العظيم أن يقول كلمته بحرية ويختار بحرية".