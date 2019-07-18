"بنين" تستقبل حالة اجتماعية جديدة لطفلتين

أعلنت ​جمعية "بنين"​ عن استقبالها حالة اجتماعية جديدة متمثلة بالطفلتين سيرلي وغاييل بوغوسيان. و"بنين" هي جمعية خيرية اجتماعية تعمل على تقديم الخدمات والمساعدات للناس من أجل خلق حياة لهم يستطيعون فيها العيش بفخر وكرامة ولأجل التمتع بالرعاية الصحية المطلوبة لهم وتحقيق أهدافهم.

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