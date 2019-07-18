الدكتور اللبناني حسن بزي يحصل على لقب "الزميل" من الجمعية الكيميائية الاميركية

نال الدكتور اللبناني ​حسن بزي​، العضو في الجمعية الكيميائية الاميركية والتي تضم مئة وخمسون ألف عضو من أكثر من مئة وأربعين بلدا في ​العالم​، لقب "الزميل" في الجميعة. ويشرح بزي عبر "النشرة" أن "الجمعية هي للمهندسين والكيميائيين الذين يعملون بقطاعات ​النفط والغاز​ والصناعات البتروكيميائية"، لافتا الى أن " هذا اللقب منح لألف ومئة وثمانين شخصاً هم أعضاء في الجمعية"، مشيرا الى أن "منح لقب "الزميل" تم على أساس الأعمال التي قدمت في قطاع التعليم والابحاث وعلى نجاحات الاشخاص في اختصاصاتهم والنصف الاخر من الجائزة تم على أساس المؤتمرات والنشاطات التي نظمها الاشخاص الحاصلون على اللقب". ويضيف: "في حالتي بدأت العمل على تحضير المؤتمرات في قطر منذ العام 2004 والى اليوم، وقد نظمت أكثر من سبعة عشر مؤتمراً في مجال كيمياء اللذائم". ويُشار إلى أنّ هذا لقب الزمالة الثاني الذي يحصل عليه بزّي، بعد تسميته في كانون الأول لعام 2018 زميلاً في الجمعية الملكية للكيمياء (RSC).