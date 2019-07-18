قائد القطاع الغربي لليونيفيل زار بلدية ارزون

زار قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الايطالي برونو بيشوتا مقر بلدية ارزون، والتقى رئيسها محمد شمالي وعددا من أعضاء المجلس البلدي، في إطار اللقاءات التي تهدف الى تمتين العلاقة بين اليونيفيل والسلطات المحلية والى زيادة التعاون المثمر في ما بينهما.
وأشاد شمالي بدور اليونيفيل عموما والكتيبة الإيطالية خصوصا، وشكر لبيشوتا "دعمه بلديات الجنوب عموما"، منوها ب"المشاريع العديدة التي تنفذها الكتيبة الإيطالية لفائدة السكان المحليين وابناء المنطقة".
بدوره، نوه بيشوتا بـ"علاقات الصداقة التاريخية التي تربط الشعبين اللبناني والإيطالي"، مشددا على "التزام مساندة السكان المحليين في سبيل تحسين الأوضاع الحياتية والمعيشية".
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