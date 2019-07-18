النشرة: دردشة بين بو صعب وشهيب في مجلس النواب

علمت "​النشرة​" أن "وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ توجه إلى مقاعد النواب داخل القاعة العامة في ​مجلس النواب​ وتحدث مع النائب ​اكرم شهيب​ لبضع دقائق".

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