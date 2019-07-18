أعلن المكتب الاعلامي لوزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​، في بيان أن "ما يتم تداوله عبر عدد من المواقع حول تطويق الجيش لحراس منزل الوزير أكرم شهيب هو كلام مفبرك ومختلق وعار عن ​الصحة​ جملة وتفصيلا"، مشيرا الى أن "شهيب يؤكد الثقة التامة ب​الجيش اللبناني​ وبالقوى الامنية الشرعية كافة، مع الاحتفاظ بكامل الحق بملاحقة مروجي الشائعات المغرضة امام ​القضاء​ المختص".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شهيب: ما يتم تداوله عن تطويق الجيش لحراس منزلي مفبرك وعار عن الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.