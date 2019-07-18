النشرة: اعتصام عند مدخل مخيم الرشيدية رفضا لقرار وزير العمل بحق الفلسطينيين

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأن "عددا من أبناء ​مخيم الرشيدية​ في صور نفذوا اعتصاما عند مدخل المخيم رفضا لقرار وزير العمل بحق الفلسطينيين".

وطالب المعتصمون الدولة ال​لبنان​ية بالتراجع عن هذا القرار، مناشدين الاحزاب السياسية في لبنان "الاسراع بالضغط على ​الحكومة​ لالغاء القرار وليس لتجميده"، مثمنين "موقف القيادات اللبنانية التي دعت لالغاء هذا القرار".

وشدد على "وجوب أن يكون هناك مرسوم تشريعي بهذا الخصوص حتى لا يبقى ​الشعب الفلسطيني​ عرضة لقرار من أي وزير كان "، مشيراً إلى "اننا سنبقى حريصين كل الحرص على العلاقة الاخوية المتينة ما بين الشعبين اللبناني والفلسطيني".