العربية: الأرجنيتن تأمر بتجميد أصول "حزب الله" وتصنفه منظمة إرهابية

أفادت قناة "العربية" بأن "الأرجنيتن أمرت بتجميد أصول "​حزب الله​" وتصنفه منظمة إرهابية". وجاء الإعلان في الذكرى الخامسة والعشرين لتفجير بمركز للجالية اليهودية في بوينس أيرس أدى إلى مقتل 85 شخصا. وتلقي ​الأرجنتين​ باللوم في الهجوم على إيران وحزب الله، وكلاهما ينفي المسؤولية عنه.

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