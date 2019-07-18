أكد المتحدث باسم لجنة ​الأمن​ القومي و​السياسة​ الخارجية ب​مجلس الشورى​ ال​إيران​ي حسين نقوي "أننا نسيطر على الأوضاع في ​الخليج​ بشكل كامل"، مشيراً إلى أنه "إن لم يكن تصدير ​النفط​ آمناً لإيران لن يكون آمناً للآخرين"، لافتاً إلى أنه "سواء أرادت ​بريطانيا​ أو بلد آخر التعامل مع إيران على نحو غير صحيح فإنهم سيتلقون رداً حاسماً".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: نسيطر على الأوضاع في الخليج بشكل كامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.