مصادر للنشرة: الحريري غير مرتاح لسير الأمور بموضوع حادثة قبرشمون

اشارت مصادر للنشرة إلى ان "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ غير مرتاح لسير الأمور في موضوع حادثة ​قبرشمون​"، لافتة الى ان "الصورة غير واضحة اذا كان هناك جلسة للحكومة قريبا ام لا".

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