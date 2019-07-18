أعلن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، أن "جلسة يتعقد اليوم عند الساعة السادسة مساء للتوصيت على مشروع موازنة 2019"، مشددا على أن "الحضور إلزامي لكل النواب".

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كانت هذه تفاصيل خبر بري: جلسة للتصويت على الموازنة اليوم الساعة 6 والحضور إلزامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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