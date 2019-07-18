باسيل من واشنطن: ارادة العيش المشترك في لبنان أقوى من هشاشة النظام

اكّد وزير الخارجية جبران باسيل في الاجتماع الوزاري لمؤتمر تعزيز الحريات الدينية في واشنطن، "ان دستورنا ينص على العيش المشترك فالنموذج اللبناني بالنظام التشاركي يؤمن الطمأنينة لكل الاقليات ويمنع اي تعصب وهذا ما يسمى بالديمقراطية التوافقية، كما انه يضمن الوحدة الوطنية".
ولفت باسيل الى "ان منطقة المشرق التي تجمع الديانات السماوية الثلاث، مرت باحداث كبيرة منذ العثمانيين الى احتلال فلسطين وصولا الى الارهاب الذي يضرب المنطقة اليوم، حيث وقف لبنان في ظل كل الاحداث شامخا، وحافظ على حرية شعبه بممارسة المعتقد،" واذا اعتبر ان "ربما هذا النظام هو هش ويشل البلد من وقت لآخر ولكن ارادة العيش المشترك في لبنان أقوى من هشاشة النظام،" مناشدا المؤتمر ب"دعم لبنان كي لا ينهار لأن النظام اللبناني القائم على حرية الاديان هو النموذج الذي يحتاجه عالمنا اليوم وهو ضرورة للعالم ليحافظ عليه."
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