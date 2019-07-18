15 قتيلا في تركيا إثر تعرض حافلة صغيرة تقل مهاجرين لحادث مرور

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أنقرة: لقي 15 شخصا حتفهم وأصيب 28 آخرون بجروح الخميس في حادث سير لحافلة صغيرة تقل مهاجرين في محافظة فان التركية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء دوغان الخاصة.
وقالت الوكالة إن بين الضحايا نساء وأطفالا، وجميعهم أجانب، موضحة أن الحادث وقع بالقرب من الحدود الإيرانية أثناء دخول المهاجرين بشكل غير قانوني إلى تركيا.
وكانت الحصيلة الأولى أشارت الى وقوع 14 قتيلا، لكن محافظ فان محمد امين بيلماز أكد ارتفاع الحصيلة الى 15، حسب ما نقلت عنه الوكالة نفسها.
وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.
وظهر في صور تم تداولها عناصر من فرق الإنقاذ وهي تحيط بالحافلة المقلوبة في حقل على سفح تلة. ووقع الحادث ظهر الخميس (التاسعة ت غ) عندما فقد سائق الحافلة السيطرة عليها، حسب ما نقلت وكالة دوغان.
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