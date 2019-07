دبي - بواسطة محمد فارس © Zahma قدمت بواسطة بسبب اختراق الخصوصية.. “فيس آب” يواجه تحقيقًا أمريكيًا

بي بي سي

دعا زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، كلاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي، واللجنة الفيدرالية للتجارة، لإجراء تحقيقٍ حول مدى خطورة تطبيق “فيس آب” على الخصوصية والأمن القومي.

يتطلب التطبيق، الذي يستخدم لمعالجة الصور، موافقة مستخدميه على النفاذ إلى صوره وبياناته الشخصية، ما أجج مخاوف بشأن مصير تلك البيانات، لاسيما وأن التطبيق تم تطويره في روسيا.

وبعثت اللجنة الوطنية للحركة الديمقراطية، أمس، رسالة إلى مرشحي حزبها للرئاسة لعام 2020، تحذر من استخدام التطبيق، مشيرةً إلى مصدره الروسي.

واستخدم رواد السوشيال ميديا التطبيق خلال الفترة الماضية، لمعالجة الصور وإظهار المستخدمين في عمر متقدم عن أعمارهم الحقيقية.

وبحسب ما نقلته “سكاي نيوز”، أظهرت بيانات أن أكثر من 100 مليون شخص يستخدمون متجر تطبيقات “جوجل بلاي” حملوا التطبيق، الذي يستخدم لتحويل ملامح الوجوه في الصور إلى هيئة شابة أو متقدمة في العمر.

بينما أظهرت البيانات المتعلقة بمتجر تطبيقات “آي أو إس” الخاص بهواتف “آبل”، أن “فيس آب” صار التطبيق الأول في 121 دولة، بحسب ما نقله موقع مجلة “فوربس” الأميركية عن تطبيق “آني” لتحليل البيانات.

ويذكر أن الديمقراطيين كانوا قد ركزوا على تعزيز دفاعاتهم الإليكترونية، بعد مزاعم استخدام روسيا القرصنة الإليكترونيةَ لدعم حملة الرئيس، دونالد ترمب، للانتخابات الرئاسية لعام 2016، وهو ما نفته روسيا مراراً وتكراراً.

